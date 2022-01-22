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Gündem Gözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş isimli gazeteci kılıklı provokatör hakkında yeni gelişme
Gündem

Gözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş isimli gazeteci kılıklı provokatör hakkında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a utanmadan hakaret eden gazeteci kılıklı Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:04:00 -
Gözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş isimli gazeteci kılıklı provokatör hakkında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı.

Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Yeni gelişme

Sedef Kabaş isimli gazeteci kılıklı provokatör, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullanmıştı.

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Yorumlar

Vatandas

Yalan mumların söndü simdi ne yalanlar söyleyeceksin yoksa ağlama duvarına gidip tekrar … kurtarmak için yeni yalanlar mı ureteceksin eeeee çekirge bir sıçrar iki sıçrar .
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Demokrasi nedir

Bu hadsizler, Demokrasi nedir? Yine bu ülkede vatanını milletini seven kadirşinas insanların kararlı duruşu ile öğrenecekler. Sağduyulu insanlar bunları gördüğü halde eğer bunların yanında durursa karanlık geleceğini kendisi hazırlar.
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