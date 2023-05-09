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Gündem Gözaltına alınanlardan biri kafamızı karıştırdı
Gündem

Gözaltına alınanlardan biri kafamızı karıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 03:39:00 -
Gözaltına alınanlardan biri kafamızı karıştırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da önceki gün düzenlenen mitingde olaylara karışan 16 kişinin gözaltına alındığını aralarından birinin kafalarını karıştırdığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki olaylara karıştığı tespit edilen 21 kişiden 16'sının gözaltına alındığını açıkladı. Soylu gözaltına alınanlardan birinin FETÖ'yle daha önce iltisaklı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da önceki gün düzenlenen mitingde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Gözaltına alınanlardan biri kafamızı karıştırdı"

TV Net yayınına katılan Soylu, soruşturmaya dair şu bilgileri paylaştı: "Tespit edilen 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Bu şekilde bir hır çıkarmaya çalışıyorlar ama Ekrem İmamoğlu devletin gücünü bilmiyor. Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş."

Bu şekilde bir mitingin provokasyona açık olduğunu aktaran Soylu, polislerin olaya müdahale etmediği söylemlerinin yalan olduğunu söyledi.

15 kişi serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü, olaya karışanların tespitinin de devam ettiği bildirildi.

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