Erzincan'da feci kaza: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü aracın altında kaldı

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1270 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ş.Ç. (33) yönetimindeki 34 YVS 08 plakalı SUV araç ile E.N.D. (16) idaresindeki 24 ACS 035 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

16 yaşındaki sürücü aracın altında sıkıştı

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü E.N.D. aracın altında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, koordineli bir çalışmayla aracın altında sıkışan 16 yaşındaki sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İki yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan motosiklet sürücüsü ile SUV araçta bulunan bir kişi ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.