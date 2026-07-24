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Fenerbahçe başaramadı! Acun Ilıcalı olayı çözdü

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Fenerbahçe başaramadı! Acun Ilıcalı olayı çözdü

Premier Lig’e yükselen Hull City, transfer döneminde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

#1
Foto - Fenerbahçe başaramadı! Acun Ilıcalı olayı çözdü

İngiltere Premier League’e yükselerek büyük başarı elde eden Hull City, yeni sezon kadro planlamasına güçlü takviyelerle devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe başaramadı! Acun Ilıcalı olayı çözdü

Acun Ilıcalı’nın kulübü, orta saha hattı için tecrübeli bir ismi gündemine aldı ve Hidemasa Morita transferinde sona yaklaştı.

#3
Foto - Fenerbahçe başaramadı! Acun Ilıcalı olayı çözdü

Sporting’den ayrılan 31 yaşındaki Japon futbolcunun Hull City ile el sıkıştığı aktarıldı. Fabrizio Romano’nun haberine göre Morita, İngiltere’ye giderek sağlık kontrollerinden geçti. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

#4
Foto - Fenerbahçe başaramadı! Acun Ilıcalı olayı çözdü

Hidemasa Morita, daha önce Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer almıştı. Japon orta saha, 2021 yılında Santa Clara forması giydiği dönemde, dönemin teknik direktörü Vitor Pereira’nın istediği isimlerin başında geliyordu. Fenerbahçe, o dönem yaklaşık 2 ay boyunca Morita transferi için girişimlerde bulunmuştu. Ancak sarı-lacivertli ekip, uzun süren temaslara rağmen Japon futbolcuyu kadrosuna katamamıştı.

#5
Foto - Fenerbahçe başaramadı! Acun Ilıcalı olayı çözdü

Hidemasa Morita, geride kalan sezonda Sporting formasıyla tüm kulvarlarda 50 resmi maça çıktı. Tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

#6
Foto - Fenerbahçe başaramadı! Acun Ilıcalı olayı çözdü

Hull City’nin Morita hamlesi, Premier Lig’de kalıcı olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Japon futbolcunun tecrübesi, oyun disiplini ve orta sahadaki dengeli profiliyle İngiliz ekibine katkı sağlaması bekleniyor.

#7
Foto - Fenerbahçe başaramadı! Acun Ilıcalı olayı çözdü

Fenerbahçe’nin geçmişte uzun süre peşinden koştuğu Morita’nın Hull City’ye gitmesi, transferin Türkiye’de de dikkat çekmesine neden oldu. Acun Ilıcalı’nın bu hamlesi, Hull City’nin Premier Lig’e yalnızca çıkmakla kalmayıp güçlü bir kadro kurma hedefinde olduğunu gösterdi.

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