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Gözaltına alınan muhtar tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 23:39
Gözaltına alınan muhtar tutuklandı!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Karkutlu Mahallesi Muhtarı Ethem P'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlının PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı ve örgütün dağ kadrosunda bulunan oğlu M. P. aracılığıyla irtibat sağladığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünün geçirilen Ethem P, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ''terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık'' suçundan tutuklandı.

Muhtar Ethem P, dün jandarma tarafından terör örgütü ile irtibatı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 23:39
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