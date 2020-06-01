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Aktüel

Gözaltına alınan hayvan hırsızı tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığına karışan iki şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 23:35:28 -
Gözaltına alınan hayvan hırsızı tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığına karışan iki şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde Serdar Yavuz Akdemir’e ait 25-30 civarında büyükbaş hayvanın bulunduğu açık besihaneye girmeye çalışan 2 şüphelinin görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçmişti. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan açık besihane ve çevresinde yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Mehmet İ. G.’yi yakalarken, kimliği belirlenemeyen diğer şahıs ise olay yerinden kaçmıştı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürürken, Mehmet İ.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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