Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

Çin - Rusya Hava Devriyesi kriz çıkarttı: Japonya'dan ve Güney Kore'den tepki geldi! Tansiyon düşmüyor

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Hong Kong faciası sonrası yangın güvenliği uyarısı: İlişkin söylentileri tartışmaya neden oldu!

Togg'dan 5 büyükşehirde bayilik

"Açım" Diyenlere Kapak Olacak Görüntüler: AVM'ler Tıklım Tıklım, Yemek Kuyrukları Uzuyor! Türkiye'de Boş Masa Krizi!

Türkiye hamlesi! İstanbul zirvede: 45 ilde ihracat artışı

İsrail zindanları buzhaneye döndü! Filistinli esirlere “’soğukta ölüm’ işkencesi
Gözaltına alınan Hajı'dan 45 gündür haber alınamıyor!

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 24 Ekim 2025 tarihinde Şanlıurfa’da gözaltına alınan Suriye ve Birleşik Krallık vatandaşı Taıha Hajı’nin endişe verici akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa’da gözaltına alındıktan sonra akıbeti belirsiz hâle gelen Taıha Hajı hakkında dikkat çekici bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Suriyeli ve Birleşik Krallık vatandaşı olan Hajı’nın, 24 Ekim 2025 akşamı kolluk kuvvetlerinin baskınıyla gözaltına alındığı ve hiçbir suç isnadı bildirilmeden Göç İdaresi’ne teslim edildiği belirtildi.

Hajı'nın Türkiye vatandaşı olan eşiyle kısa süreli bir görüşme yaptığı ve “bırakılacağı” yönünde bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak sonrasında Göç İdaresi'nin Hajı’nın “Kilis üzerinden Suriye’ye gönderildiğini” bildirdiği, yapılan araştırmalarda ise Suriye makamlarının böyle bir girişin kaydedilmediğini açıkladığı ifade edildi.

HÜDA PAR açıklamasında, aradan geçen 45 günü aşkın süreye rağmen resmi makamların herhangi bir tutarlı açıklama yapmamasının iddiaların ciddiyetini artırdığına dikkat çekti. "Bir insanın gözaltına alındıktan sonra akıbetinin belirsiz hale gelmesi hukuk devleti açısından asla kabul edilemez" denildi.

 

"Hiçbir idari işlem bir insanı kayıp hâline getiremez"

Devletin, kişinin canını, onurunu ve güvenliğini korumakla yükümlü olduğu vurgulanan açıklamada, kimliği, uyruğu ya da statüsü ne olursa olsun her bireyin eşit hukuki güvenceye sahip olması gerektiği kaydedildi.

 

"Süreç şeffaflaştırılmalı, sorumlular ortaya çıkarılmalı"

HÜDA PAR, Taıha Hajı’nın akıbetinin derhâl açıklanmasını, ailesine resmi ve doğru bilgi verilmesini talep etti. Tüm iddiaların araştırılması, sürecin şeffaflaştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiği belirtilerek, “Bu karanlık tablo daha fazla uzatılmamalı” çağrısında bulunuldu.

