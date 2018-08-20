Gözaltına alınan Alman turist tutuklandı
Muğla Dalaman'da evinde sentetik uyuşturucu bulunan 25 yaşındaki bilgisayar mühendisi Alman tutuklandı.20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:50
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ilçede yaşayan Alman uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N'nin evine operasyon düzenlendi.
Zanlının evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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