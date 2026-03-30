Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha

Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik soruşturmada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha bugün Uşak’ta gözaltına alındığı öğrenildi. Bugün adliyeye sevk edilen Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım da dahil soruşturmada toplam 17 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınmış oldu. Uşak’ta kolluk birimlerince bu sabaha karşı gözaltına alınan 4 şüphelinin gün içerinde İstanbul’a getirilmesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede ifade vermesi bekleniyor.