Gözaltı morluklarından saniyeler içinde kurtulmanızı sağlayacak yöntemi açıklıyoruz?

Yorgunluk ve uykusuzluk genellikle kendini gözaltı torbaları ve derin mor halkalarla belli eder. Bu görünümden hızlıca kurtulmanız ise sandığından çok daha kolaydır. İhtiyacınız olan biraz papatya çayı, bir miktar karbonat...

Gözaltı morluklarını ortadan kaldıran maske tarifi

Malzemeler:

1 fincan papatya çayı

1 yemek kaşığı karbonat

Öncelikle işe bir fincan papatya çayı yaparak başlamalısınız.

Bir fincan kaynar suyun içerisine bir tutam papatya atın ve ılınmasını bekleyin.

Maske yapabileceğiniz ısıya gelen papatya çayını süzün.

Bir kaseye karbonatı alın.

Karbonatın üzerine azar azar papatya çayından ilave edin.

Karışım macun kıvamında olmalı.

Macunu gözaltlarınıza dairesel hareketlerle yedirin.

10-15 dakika sonra yüzünüzü güzelce yıkayın.

Cildinizi kuruladıktan sonra gözaltı için uygun bir nemlendiriciyi bölgeye uygulamayı ihmal etmeyin.