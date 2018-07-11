Gözaltı listesinde şoke eden isim! 90'lı yıllarda...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon yürütüyor.Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarını kapsıyor.

Operasyonun, aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.Ayrıca, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınacak isimler arasında Oktar Babuna da var.

OPERASYONDA ŞOKE EDEN DETAYLAR

Aralarında yaşları 11 ile 40 arasında değişen 20'nin üzerinde kadın ve kız çocuğunun cinsel istismar suçlamasıyla Oktar ve cemaati hakkında mağdur olarak suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilenlerin 106'sı kadın olduğu belirtildi.

POLİSİ GÖRÜNCE SARIYER'E KADAR KAÇTI

Kendisini gözaltına almaya gelen polisi Çengelköy'deki evinin kapısında görünce özel arabasıyla Sarıyer'e kadar kaçan ve orada yakalanıp gözaltına alınan Oktar ve cemaatine yönelik olarak yöneltilen "askeri casusluk" suçlamasının ise Türkiye'ye dair gizli belge ve bilgilerin İsrail İstihbarat örgütü MOSSAD üzerinden İsrail'e yapıldığı iddia ediliyor.

OKTAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Adnan Oktar; 'İngiliz derin devletinin oyunu bu iddialar yalan' dedi.

OKTAR BABUNA DA GÖZALTINDA

Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

OKTAR BABUNA KİMDİR?

1962 doğumlu Oktar Babuna adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanındı.

Oktar Babuna adını, 1999 yılında kan kanseri olduğu ve tedavi için ilik nakli gerektiğini duyuran gazete ilanı ve başlattığı ilik kampanyası ile duyurdu. Kampanyada 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmasının ardından örneklerin 120.000'inin kaybolması suçlamasıyla yargılandı.