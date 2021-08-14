‘Göz yumulması söz konusu değil’

Hasan Eğrigöz Ankara



Bunun üzerinden provokasyon üreterek, sınır güvenliğinin yeteri kadar sağlanmadığı iddia edilirken Akit’e konuşan ve sınırda artırılan güvenlik önlemlerine bizzat şahit olduğunu ifade eden AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Türk askerinin gece gündüz nöbet tuttuğunu, ülkeye giren Afganların ölümü dahi göze alarak bir şekilde kaçak yollarla girdiğini ifade etti.

“Askerimiz sınırda üzerine düşeni yapıyor”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırda askeri güvenliği yeteri kadar aldığını ancak bir şekilde kaçak yollarla ülkemize giren Afgan göçmenlerin üzerinden sınırda güvenlik önlemleri alınmadığı havası estirilmeye çalışıldığını ifade eden AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, “Sınır boyunca belli aralıklarla karakollarımız var. Yeni sınır çekiliyor ve gerekli tüm askeri tedbirler alınıyor, askerimiz 7/24 nöbet tutuyor. Güvenlik güçlerimiz üstüne düşeni yapıyor ama buna rağmen Afgan göçmenler canlarını kurtarmak için bir şekilde girmenin yolunu buluyorlar. Canlarını kurtarmak için kuş bile oluyorlar, her halükarda girmenin yolunu buluyorlar. Yani girmek için her şeyi göze alıp bir şekilde içeriye giriyorlar. Bunun sınırın korunmamasıyla ilgisi yok. Önlemler ciddi şekilde alınmış. Ama askerimiz onların girmesine göz yumuyormuş gibi hava estirilmeye çalışılıyor. Böyle bir şey yok” şeklinde konuştu.

Akar: Tüm önlemler alındı, alınıyor!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, sınırda tüm tedbirlerin alındığının ifade ederek, “Sınırlarımızla ilgili sadece bugün değil daha önceden de çoğunlukla gerçeği yansıtmayan bazı iddialar gündeme getirilmiştir. Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. İlgili arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla tüm hudutlarımızın olduğu gibi İran hududunun da korunması konusunda elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, gösteriyor” açıklamasında bulundu.