Göz tümörü ölüme bile sebep oluyor

Göz tümörünün ilerleyen safhalarında göz kaybına ve hatta ölümlere dahi sebep verecek potansiyeli vardır.

Göz tümörleri gözün hem için de hem dışında belirebilen bir sağlık problemidir. İç kısımda oluşan tümörler göz ağ dokusunda iltihaplanma, katarakt gibi farklı hastalıklara neden olabilir. Bu da asıl hastalığın belirlenmesinde zorluk oluşturabilir.

Çoğu zaman gözümüzde veya çevresinde çıkan yara, arpacık, sivilceyi önemsemeyiz ancak bu ufak çaptaki sorunlar, göz tümörünün habercisi olabilir. Bununla birlikte uzun süre iyileşmeyen yaralar, kirpiklerin dökülmesi de göz tümörü ile alakalı bir durum olabilir.

Araştırılıp incelenene kadar, kirpik kaybına yol açan ve sürekli büyüyen kitleler kötü huylu tümör sınıflandırmasına dahil edilmektedir.

Yine kozmetikler

Özellikle son yıllarda sıkça rastlanan bu hastalık genç-yaşlı demeden daha çok ortaya çıkıyor. Göz tümörlerinin oluşma sebebi henüz tespit edilememesine rağmen, güneş ışığının, oluşan tümörleri olumsuz etkilediği biliniyor. Onun için güneş gözlüğü takmaya özen gösterin.

Bir diğer ve asıl tedirgin olunan konu, olurolmaz kozmetik kimyasallar kullanmak. Kimi koruyor, kimi dolgunlaştırıyor, kimi çoğaltıyor diye reklamı yapılar kozmetik ürünler üzerindeki şüpheler her gün biraz daha artıyor.