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Göz titremesi neden olur?

Göz titremesi nedir? Göz titremesi nasıl oluşur?

11 Eylül 2018 Salı 21:19
Göz titremesi neden olur?

Göz titremesi (nistagmus), gözlerin istemsiz dairesel hareketleridir. Hareket halindeki bir aracı seyrederken olabilir. Göz titremesinin yavaş evresi; hasta, nesneye bakmayı sürdürürken gözlerin kaymasıyla oluşur.

Göz titremesinin hızlı evresiyse, gözlerin ani ve hızlı şekilde kayıp yerlerine geri dönmesiyle oluşur. Göz titremesi, yatay (bir yandan diğer yana hareketler), dikey (yukarıdan aşağıya) ya da dairesel olabilir. Herhangi bir neden olmadan ortaya çıkabilen göz titremesi, genellikle görüşü etkilemez. Göz titremesi bir hastalığın belirtisi olabilir. Beyinciğin zarar görmesi, içkulaktaki labirent bölgenin zarar görmesi, kalıtsal hastalıklar veya zehirlenme ortaya çıkabilir. Göz titremesine neden olan durumun bulunup tedavi edilmesi gerekir.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 21:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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