Göz kuruluğuna bitkisel çözümler

Gözyaşı miktarlarının azalması sonucu göz kuruluğu ortaya çıkmaktadır ve çok yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Göze rahatsızlık hissi verdiğinden görme bulanıklığına yol açar. Altında yatan bir hastalık yoksa bitkisel ve dengeli beslenme ile göz kuruluğundan kurtulabilirsiniz. Peki, göz kuruluğu olduğunu nasıl anlarız?

Göz Kuruluğu Belirtileri;

- Gözlerde yanma, batma, kaşıntı

- Gözlerde kızarıklık

- Okuma sırasında gözlerin çabuk yorulması

- Duman ve rüzgara karşı hassasiyet

- Uyanıldığında gözleri zor açmak

- Bulanık görme ve gözleri yorgun hissetme

- Sürekli gözleri kapatma isteği

- Gece araç kullanmada zorlanma

- Gözlerde yabancı bir madde varmış hissi

Göz kuruluğunu önlemek için neler yapabiliriz

- Kuruluğa neden olabilecek rüzgârlı ortamlarda ya da yüzerken koruyucu gözlük kullanılmalı.

- Günde en az 2 lt. su içilmeli

- Omega 3’den zengin beslenmeli

- Düzenli uyku uyumalı

- Bulunulan ortamın havası nemlendirilmeli

Göz kuruluğuna iyi gelecek tarifler

Tarif-1

Göz kuruluğuna karşı papatya da tercih edilebilir. Bunun için sıcak suya papatya eklenip bekletilir. Daha sonra buzdolabında soğutulup bir pamuk yardımıyla kapalı gözlere uygulanabilir.

Tarif-2

Salatalık da göz kuruluğunu tedavi etmek için kullanılabilir. Soğutulmuş salatalık dilimleri kapalı gözün üzerine yerleştirilir. Böylece gözlerde rahatlama ve yatıştırma sağlanabilir.

Sizlere tavsiyemiz göz muayeneleri aksatılmamalı ve göz sağlığınızı koruyacak tedbirler almanızdır. Unutmayın ki göz sağlığı ve görme yetisi kalitesi, yaşam kalitesini yükseltir.