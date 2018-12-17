Göz kremini kullanmak için 3 neden!
Göz kremi kullanmak, ilerleyen yaşlarda bazı sıkıntıların önüne geçmek için çok önemli! İşte göz kremi kullanmak için 3 neden…17 Aralık 2018 Pazartesi 09:56
Daha önce de tüm bunlar söylendi ama yine yeniden söylemekte zarar görmüyoruz. Çünkü konu çok önemli! Kaz ayakları ve yüz kırışıklıkları maalesef hepimizin en büyük problem. Tamam, tüm o kırışıklıkları bol gülümsemek gibi çok iyi bir nedenden elde ettik ama yine de genç ve taze görünmek istiyorsak göz çevremize her şeyden daha iyi bakmamız gerekiyor.
GÖZ KREMİNİ ATLAMAMAK İÇİN İŞTE GEÇERLİ 3 NEDEN…
İlerleyen yaşlarda göz kapağı düşüklüğü yaşamak istemiyorsanız
Güne siyah koyu halkalarla çevrili yorgun gözlerle uyanmak istemiyorsanız
Gülümsediğinizde gözlerinizin kırışıklıklar içinde kalmasını istemiyorsanız
Mutlaka akşam uyumadan önce cilt tipinize en uygun göz çevresi kreminizi sürmelisiniz.
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