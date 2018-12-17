Göz kremini kullanmak için 3 neden!

Daha önce de tüm bunlar söylendi ama yine yeniden söylemekte zarar görmüyoruz. Çünkü konu çok önemli! Kaz ayakları ve yüz kırışıklıkları maalesef hepimizin en büyük problem. Tamam, tüm o kırışıklıkları bol gülümsemek gibi çok iyi bir nedenden elde ettik ama yine de genç ve taze görünmek istiyorsak göz çevremize her şeyden daha iyi bakmamız gerekiyor.

GÖZ KREMİNİ ATLAMAMAK İÇİN İŞTE GEÇERLİ 3 NEDEN…

İlerleyen yaşlarda göz kapağı düşüklüğü yaşamak istemiyorsanız

Güne siyah koyu halkalarla çevrili yorgun gözlerle uyanmak istemiyorsanız

Gülümsediğinizde gözlerinizin kırışıklıklar içinde kalmasını istemiyorsanız

Mutlaka akşam uyumadan önce cilt tipinize en uygun göz çevresi kreminizi sürmelisiniz.