Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Mesçi uyardı! En yaygın, en tehlikeli göz hastalıkları belirtileri

'Göz Tansiyonu" veya halk arasında 'Karasu Hastalığı' olarak adlandırılan glokom, göz içi basıncının yükselmesi sonucu oluşan göz siniri harabiyeti şeklinde tanımlanır. Sık gözlenen, erken tanınıp tedavi edilmediği durumda kalıcı görme kaybına yol açan bir göz hastalığıdır.

Normal şartlarda gözümüzün içerisinde "Aköz sıvı" diye de bilinen bir sıvı vardır ve bu göz içi sıvısı eş zamanlı olarak bazı yollarla (trabeküler ağ) gözü terk eder. Göz tansiyonu hastalığında, göz içi sıvısının dışa akım yolunda çıplak gözle görülmeyecek boyutta bir tıkanıklık oluşur ve bunun sonucunda artan bu göz içi sıvısı, göz içi basıncının artmasına neden olur.

Artan göz içi basıncı da optik sinir olarak da bilinen görme sinirine bası yoluyla zarar vererek, sinirin geriye dönüşümsüz harabiyetine neden olur.

Son olarak, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Mesçi, sinsi bir şekilde ilerleyebilen glokom hastalığına ilişkin uyarılarda bulunarak tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

KİŞİYE ÖZEL HEDEF BASINÇ KRİTERİNİ DİKKATE ALMAK GEREKİR

Kişiye özel hedef basınç kriterinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Mesçi, “Örneğin ileri yaş, diyabet, kalp ve damar hastalığı olan hastalarda optik sinirin besleyici damarsal yapısı bozuk olacağı için glokom hasarı daha düşük basınç artışlarında da olabilirken, genç hastalarda daha yüksek basınçlarda hiç optik sinir hasarı olmadan ilaçsız idare edebilir. O halde kişiye özel hedef basınç kriterini dikkate almak gerekir. Eğer hedef basınç istenen seviyede değilse hastaya ilaç başlanır” diye konuştu.

Prof. Dr. Cem Meşçi; ayrıca hastanın aile öyküsü ve kortizonlu damla duyarlılığının tespitinin de önemli olduğunu, kortizonlu damlalar basıncı glokom yönünden yatkın hastalarda daha çok artırdığına dair açıklamalarda bulundu.

FARKINDA OLMADAN GÖRME ALANINDA DARALMAYA SEBEP OLUR

Glokomda genelde ağrı şikayeti olmadığını ve bu yüzden sinsi bir şekilde ilerlediğini kaydeden Mesçi, “Glokomda ağrı şikayeti genelde olmaz. Bu yüzden glokom çok sinsi hastalıktır ve farkında olmadan yıllar içinde görme alanını daraltır, daralmanın ilerlemesi ile önce tünel vizyon, sonrasında körlüğe götürür. Ancak akut glokom krizlerinde farklı olarak basınç aniden 3- 4 katına çıkar, bu genelde olanın aksine yavaş ve sinsi seyretmez, kaş ve göz bölgesinde ağrı, görmede ani bulutlanma yapar” açıklamasında bulundu.

Glokom hastalığının teşhisi öncesi dikkat edilmesi gereken süreçleri açıklayan Mesçi şu bilgileri verdi:

Glokom özellikle 40 yaş üstünde rutin kontrol gerektiren bir hastalıktır.

Hiçbir şikayet olmasa dahi tüm muayenelerde göz içi basınçları ölçülmeli ve göz dibi muayenesi yapılmalıdır.

Göz basıncı ölçülürken kornea yani ön tabaka kalınlığı da ölçülmelidir.

Ön tabaka kornea bazen çok kalın olduğu hastalarda basınç yalancı yüksek, ince olduğu olgularda yalancı düşük çıkar.

Kalınlık ve incelik durumu çizelge ile değerlendirilip gerçek değerler hesaplanır.

Tedavi yöntemine ilişkin de bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Mesçi, “Glokom tedavisinde; tekli, ikili veya üçlü kombinasyonlu glokom ilaçları damla tedavileri şeklinde denenebilir, bu yeterli ise hayat boyu takiplerle bu devam eder. Bunlar yetmez ise LASER veya cerrahi ile tedavi edilir” dedi.

Prof. Dr. Cem Mesçi, günümüzde çok sayıda farklı cihaz ve tekniklerle bu hastalığın tedavisi yapıldığını, glokom cerrahisinin takip gerektiren incelikli bir cerrahi olduğunu söyledi. (Dha)

En çok merak edilen konuları sizler için araştırdık. İşte merak edilen soru ve cevaplar...

En yaygın göz hastalıkları

Yaygın 4 göz hastalığı

-Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu)

-Glokom.

-Katarakt.

-Diyabetik retinopati.

En tehlikeli göz hastalıkları çeşitleri nelerdir? En tehlikeli göz Hastalıkları

-Glokom,

-Sarı nokta hastalığı,

-Şeker hastalığına bağlı körlük,

-Retina dekolmanı,

-Gözdeki atar ve toplar damar tıkanıklıkları,

-Göz travmaları (retinal yırtıklar, göziçi kanmalar),

-Çocuklarda katarakt ve göz tansiyonu,

Hangi hastalıklar göze vurur: Birçok nörolojik hastalıkta görme ile ilgili yakınmalar ortaya çıkabilmektedir. Bunlar arasında optik nörit (göz sinir iltihabı), göz siniri damarının tıkanması, göz siniri tümörleri, hipofiz bezi tümörleri, beyin damar tıkanıklıkları ve genetik hastalıklar gibi nedenler vardır.

Genetik göz hastalıkları

Yaygın 4 göz hastalığı. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu)

*Glokom.

*Katarakt.

*Diyabetik retinopati.

Göz hastalıklarının belirtileri nelerdir?

*Gözlerde ağırlık ve ağrı,

*Göze yabancı bir cisim kaçmış hissi,

*Gözlerde yaşarma, ağlama şeklinde gözyaşı atımı, çapaklanma problemleri,

*Şiddetli göz kaşıntıları, kızarıklık ve yanma hissi,

*Görme alanında daralma ve görme azlığı,

*Göz kapağı düşüklüğü ve göz kapaklarında şişlik.

Strese bağlı göz hastalıkları: Bulanık görme, göz seğirmesi, baş ağrıları, göz sulanması veya göz kuruluğu sorunlarınızı nedeni stres olabilir. Diğer stresin tetiklediği görme sorunları arasında halsizlik, göz yorgunluğu, ışığa duyarlılık, gözde uçuşan noktalar ve göz spazmları bulunur.

Göz teşhisleri listesi: Göz Hastalıkları Nelerdir?

Astigmat. Bu hastalık ışığın kırılmasında oluşan kusurlardan biridir.

Miyop. Miyop, en sık görülen göz kusurlarından bir tanesidir.

Hipermetrop.

Katarakt.

Konjonktivit.

Glokom.

Blefarit.

Arpacık.

Safran ve sarı nokta hastalığına doğal tedavi- Göz arkası ödemi bitkisel tedavi

Sarı kantaron göz tedavisi: Sarı kantaron bitkisinin içinde bulunan hiperesin maddesini kullanarak yapılan tedavi henüz sınırlı hastada denenmiş, halen kullandığımız göz içine ilaç enjeksiyonuna göre üstünlüğü kanıtlanmayan ve onaylanmamış bir tedavi yöntemidir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr Yusuf Avni Yılmaz, sarı nokta hastalığını geciktiren besinler

Balık. Birçok balık, omega-3 yağ asitlerinin zengin kaynaklarıdır.

Ispanak. Ispanak, lutein ve zeaksantin kaynağı olan bir grup yeşil yapraklı sebzedir.

Mısır.

Narenciye.

Brokoli.

Kiraz.

Papaya.

Yaban mersini.

Pinguekula, lokalize iltihaplanma ve şişmeye de neden olabilir. Bu, steroidli göz damlaları veya anti-inflamatuvar ilaç ile tedavi edilebilir. Kullanmadan önce mutlaka uzmanına başvurunuz.