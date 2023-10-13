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Gündem Göz gözü görmüyor! Bolu Dağı'nı sis kapladı
Gündem

Göz gözü görmüyor! Bolu Dağı'nı sis kapladı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 10:07:00 -
Göz gözü görmüyor! Bolu Dağı'nı sis kapladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Türkiye'nin önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi azaldı.

Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Sis, D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi kesiminde de etkisini gösterdi.
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