Göz göre göre yalan söyleyin! Sonra 'Tekzip istemiyorlar tutukluyor' diye şikayet edin... 'Gazeteci' Cengiz Erdinç gözaltında

Gelişmeyi Erdinç'in avukatı Vural Ergül duyurdu.

Avukat Ergül, sosyal medya hesabından "Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı..." mesajını paylaştı.

Ergül, Erdinç'in yargıdaki yolsuzluk haberleriyle ilgili paylaşımı ve bir televizyon kanalında konuyla ilgili görüşlerini aktarmasından dolayı gözaltına alındığını söyledi.

Vural Ergül, yalancıların tutuklanmasına da atıfta bulunarak, utanmadan şu ifadeleri kullandı: "Gazeteciler artık tekzip edilmek yalanlanmak yerine tutuklanıyorlar"

Dün, T 24 yazarı Tolga Şardan yargıya ilişkin yalan haberi sebebiyle tutuklanmış, Halk TV Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe de bir suç örgütü mensuplarına yönelik "tahliye edildiler" yalanı sebebiyle yargılandığı mahkemece, gazetecilik konusunda bir kitabı okuyup özetlemek şartıyla tahliye edilmişti.

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