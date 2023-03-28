  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6’lı masa sakinleri sıraya dizilmiş! İşte Zekeriya Yapıcıoğlu'nun o görüntüleri

Hani yandaştı, hani peşkeş vardı, hani zıkkım olsun diyordunuz… Ersin Arıoğlu vefat etti maskeler indi

İşte CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'i! Her an büyük tehlike...

Gafman Kemal ısrarla tekrarladı ‘Konya Hollanda’dan daha büyük ülke’

Eski HDP’li vekil Bilgen, Demirtaş’ın HDP’yi nasıl dolandırdığını ifşa etti!

Kuzgun Seyir Füzesi MARLIN SİDA’DAN başarıyla atıldı! Geliyor...

Melih Gökçek sessizliğini bozdu: Bu p.ç kimden cesaret alıyor? Görün artık

Recep İvedik de onu sattı! Muharrem İnce'ye vuran vurana...

Almanya'dan Putin'i kızdıracak askeri hamle

Yapay zeka İstanbul depremini böyle çizdi! İşte şaşırtan sonuçlar
Gündem Göz göre göre komünisti, ateisti, PKK’yı, FETÖ’yü inkar etti! Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a skandal cevap
Gündem

Göz göre göre komünisti, ateisti, PKK’yı, FETÖ’yü inkar etti! Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a skandal cevap

Yeniakit Publisher
2023-03-28 17:08:00 -
Göz göre göre komünisti, ateisti, PKK’yı, FETÖ’yü inkar etti! Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a skandal cevap

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün desteklediği Altılı Masa'nın ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "Karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ ve PKK'nın desteğini görmemiz nedeniyle karşı bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik" ifadelerine skandal bir cevap verdi.

Karamollaoğlu, "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık bu kadar tutarsızlık olmaz. Bir defa hemen getirmiş itikadı noktaya dayamış. Kim sizlerle berabersiniz hangi yalpalar yapıldı bugüne kadar? Kim Erbakan hocamızı terk etti, kim ‘Milli Görüş’ gömleğini çıkardı da siyonist gömleğini giydi." şeklinde tepki çeken iddialarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekerek sonra geri oturduğu masada oturan Karamollaoğlu, Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na son anda katılışını hedef aldı ve "O zaman niye bu kadar zikzak yaptı. Ne oldu da 2 gün içerisinde birden bire değişti?" dedi.

Karamollaoğlu ayrıca Erbakan'ın tepkisine yönelik "Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. İş o noktaya gelir de biz gördüklerimizi anlatmaya kalkarsak çok farklı bir durum meydana gelir" diyerek tehditte bulundu.

Oturduğu masayı unuttu! Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış
Oturduğu masayı unuttu! Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış

Gündem

Oturduğu masayı unuttu! Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na: Milli Görüş'ü temsil edemiyor!
Fatih Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na: Milli Görüş'ü temsil edemiyor!

Siyaset

Fatih Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na: Milli Görüş'ü temsil edemiyor!

Allah söyletti! Karamollaoğlu'ndan seçimleri kaybettirecek itiraf
Allah söyletti! Karamollaoğlu'ndan seçimleri kaybettirecek itiraf

Siyaset

Allah söyletti! Karamollaoğlu'ndan seçimleri kaybettirecek itiraf

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

S.berk

Karamollaoglu fatih erbakan senin gibi satılmış değil.git sen pkk militanları ile kol kola yürü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23