Göz göre göre komünisti, ateisti, PKK’yı, FETÖ’yü inkar etti! Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a skandal cevap

Karamollaoğlu, "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık bu kadar tutarsızlık olmaz. Bir defa hemen getirmiş itikadı noktaya dayamış. Kim sizlerle berabersiniz hangi yalpalar yapıldı bugüne kadar? Kim Erbakan hocamızı terk etti, kim ‘Milli Görüş’ gömleğini çıkardı da siyonist gömleğini giydi." şeklinde tepki çeken iddialarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekerek sonra geri oturduğu masada oturan Karamollaoğlu, Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na son anda katılışını hedef aldı ve "O zaman niye bu kadar zikzak yaptı. Ne oldu da 2 gün içerisinde birden bire değişti?" dedi.

Karamollaoğlu ayrıca Erbakan'ın tepkisine yönelik "Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. İş o noktaya gelir de biz gördüklerimizi anlatmaya kalkarsak çok farklı bir durum meydana gelir" diyerek tehditte bulundu.