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Kadın - Aile Göz altı torbalarına, şişliğine ne iyi gelir, nasıl geçer? En hızlı doğal çözüm
Kadın - Aile

Göz altı torbalarına, şişliğine ne iyi gelir, nasıl geçer? En hızlı doğal çözüm

Kozmetik ürünlerin tahriş edici etkilerinden kurtularak kısa bir zaman içerisinde göz altı torbaları için maskeler uygulayabilirsiniz. Uyku düzensizliği, stres, yorgunluk gibi faktörlere bağlı olarak meydana gelen gözaltı torbaları, doğru ve zamanında müdahale edilmemesi halinde önüne geçilmesi ve giderilmesi zorlaşan ciddi düzeyde bir cilt problemi halini alabilir. pratik yöntemlerin doğru bir şekilde uygulanması ile önlenebilir, giderilebilir. Peki nedir bu yöntemler?

Yeniakit Publisher
2022-03-23 20:02:00 - 2022-03-23 20:17:48
Göz altı torbalarına, şişliğine ne iyi gelir, nasıl geçer? En hızlı doğal çözüm

Bitkisel tarifler sayesinde hem ekonomik olarak sıkıntı yaşamadan hem de kozmetik ürünlerin tahriş etkisine maruz kalmadan gözaltı torbalarına çözüm üretmek mümkün. İşte o tarifler

Antibakteriyel çözüm poşet çay

Vücudumuz ya da cildimiz için yapılacak minik dokunuşlar kısa sürede güzel bir görünüm sağlamaya yardımcı olur. Tıpkı poşet çaylar gibi!

Uykusuz geçen gecelerin ardından göz altı torbaları ya da şişkinlikler ile ilgili sorun yaşıyorsanız poşet çay ile etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Kullandığınız 2 adet poşet çayı yarım saat kadar buzdolabında bekletin ve sonrasında gözlerinizin üzerine yerleştirin.

15 ila 30 dakika boyunca uyguladığınız bu işlemi tercihe göre her gün uygulayabilirsiniz.

 Cildinize ışıltı verecek gül suyu

Cilt bakımı için kozmetik ürünlere ayıracak bütçem yok diyorsanız; ancak düzenli olarak bakım yapmak istiyorsanız gül suyu tam size göre!

Doğal yapısı ve iyileştirici formülü sayesinde adeta kurtarıcı bir ürün olan gül suyu aynı zamanda cildin ekstra güzelleşmesine de yardımcı olur.

Siz de 2 yemek kaşığı gül suyu ve 2 yemek kaşığı suyu karıştırarak bir pamuk yardımıyla göz altı torbalarınıza uygulayabilirsiniz.

Gül suyunun mineralli yapısı sayesinde hem göz altı torbalarına veda edecek, hem de daha aydınlık bir görünüme kavuşacaksınız.

Enfes kokulu kolay peeling kahve telvesi

Özellikle çatlak ve selülit tedavisinde doğal bir iyileştirici olan kahve telvesi, cildin yenilenmesi ve gözeneklerin temizlenmesi için etkili bir formüldür.

Göz altı torbalarının ya da şişliklerin yanı sıra eğer göz altlarında kararma yaşıyorsanız düzenli uygulayacağınız kahve peelingi sayesinde etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Siz de içtiğiniz sabah kahvelerinin telvesini dökmeden önce hafif hareketlerle göz altı torbalarınızın üzerine sürerek hem keyifli hem de pratik bir peeling uygulaması yapabilirsiniz.

Göz altlarınızda kuruluk problemi yaşıyorsanız kahve telvesine ekleyeceğiniz birkaç damla zeytinyağı sayesinde daha güçlü bir peeling hazırlayabilirsiniz.

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