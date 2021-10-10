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Kadın - Aile Göz altı şişkinliklerine iyi gelen besinler...
Kadın - Aile

Göz altı şişkinliklerine iyi gelen besinler...

Vücudumuzda göz çevresi estetik açıdan en önemli bölgelerdendir. Göz çevresi parlak göründüğünde daha genç bir görünüm sağlar.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 11:54:00 -
Göz altı şişkinliklerine iyi gelen besinler...

Vücudumuzda göz çevresi estetik açıdan en önemli bölgelerdendir. Göz çevresi parlak göründüğünde daha genç bir görünüm sağlar. Sıklıkla sağlık açısından sorun olmamakla birlikte kişiyi estetik açıdan rahatsız eder. Göz altı bölgesinin daha parlak olması için doğal besinlerle yapılan tarifler.

-Şişmiş ve yorgun gözleri bir dilim kesilmiş salatalığı gözlerinize 10-15 dakika kadar bekletin.

-Yulaf bol bol tükettiğinizde güzellik için harika bir kaynaktır.

-Yeterince lif aldığınızdan emin olun. 

-Çay, şişmiş gözlerden kurtulmaya yardımcı olan tanen içerir.  İki poşet çayı ılık suda bekletin ve ardından buzdolabında 20 dakika soğumaya bırakın. Uygulamadan önce birkaç dakika soğutun.

-Badem ve süt karışımı da gözleriniz için çok rahatlatıcı olur. 

-Gözleriniz çok sık şişiyorsa, maydanoz yiyin.

-Avokado içerisindeki sağlıklı yağlar nedeniyle güzelliğiniz için önemli bir besindir. hafta 2-3 kez avokado tüketmeye özen gösteriniz.  Birkaç dilim avokadoyu gözlerinizin altına koyun ve 5-10 dakika bekletin.  Göz torbalarından kurtulmaya yardımcı olur.

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