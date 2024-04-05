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Kadın - Aile Göz altı morluklarının çözümü: 10-15 dakika sonra yok oldu!
Kadın - Aile

Göz altı morluklarının çözümü: 10-15 dakika sonra yok oldu!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 23:42:00 - 2024-04-06 10:05:35
Göz altı morluklarının çözümü: 10-15 dakika sonra yok oldu!

Göz altı morlukları birçok insanı rahatsız edebiliyor. Ayrıca bu problem, genetik faktörler başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Öte yandan bir yöntem sayesinde göz altı morluklarını önlemek mümkün olabiliyor.

Göz altı morlukları istenmeyen cilt problemleri arasında gösterilebiliyor. Çünkü rahatsız edici bir görüntü oluşturabiliyor. Ayrıca göz altı morlukları çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Bu sebeplerden bazıları; yetersiz uyku, yorgunluk, stres ve beslenme düzeni şeklinde sayılabiliyor.

Göz altı morlukları sorunu yaşayan pek çok insan, söz konusu problemin çözümünü de araştırabiliyor. Ayrıca bu noktada tercih edilecek besin, göz üzerinde 10-15 dakika bekletildiğinde morluklara adeta çözüm olabiliyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA KARŞI FAYDALI OLABİLEN YÖNTE

Göz çevresindeki şişkinlikleri azaltma ve cilt tonunu dengeleme konusunda salatalık yöntemi faydalı olabiliyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;

· Salatalık ince ince dilimlenir ve göz üzerine yerleştirilir.

· Ortalama 10-15 dakika bekletilir ve yüz, soğuk su ile güzelce yıkanır.
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· Bu işlem düzenli olarak tekrarlandığında göz altı morluklarının azaldığı görülebilir.

Not: Alerji etkisi oluşabilecek veya farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski olan kişilerin uzman bir doktora danışarak salatalık yöntemini tercih etmeleri gerekir.

Diğer Öneriler: Göz altı morlukları; düzenli uyku, yeterli su içme, alerjenlerden kaçınma, sağlıklı beslenme, soğuk kompres uygulama ve göz bakım ürünlerini kullanma gibi çeşitli yöntemler sonucunda azaltılabilir.

 

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