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Kadın - Aile Göz altı morluklarını yok eden muhteşem tarif: Düzenli kullanınca göz altı morluklarını ve şişliklerini siliyor
Kadın - Aile

Göz altı morluklarını yok eden muhteşem tarif: Düzenli kullanınca göz altı morluklarını ve şişliklerini siliyor

Yeniakit Publisher
2023-11-07 22:00:00 - 2023-11-07 22:19:21
Göz altı morluklarını yok eden muhteşem tarif: Düzenli kullanınca göz altı morluklarını ve şişliklerini siliyor

Zerdeçal sağlığımız için çok faydalı bir besindir. Zerdaçalı kanser ve cilt hastalıkları gibi birçok konuda şifa kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda zerdeçal ile göz altı morluklarından da kurtulmak mümkün. Zerdeçalın içinde bulunan etken bileşenler sayesinde hücre yenileme özelliği vardır. Göz altı morlukları ve şişlikleri yorgun, çökük görünüme sebep oluyor. Göz altı morluklarını geçirmek için etkili yöntemler aranıyor. O yöntemler

Bundan dolayı hem kanser hastalıklarına şifa olur hem de yaşlandırmayı geciktirmesi bilinmektedir. Aynı zamanda anti-oksidan ve iltihap giderici etkisi de bulunmaktadır. Sağlığımız için faydalı olan bu besin göz altında meydana gelen koyu halkları da kısa süre içerisinde yok ediyor. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım…

Zerdaçal Karışım Tarifini Uygulayarak Göz Altı Morluklarına Veda Edebilirsiniz.

İşte Göz Altı Morluklarını Yok Eden Zerdeçal Karışımı

Malzemeler

1 çay çaşığı zerdeçal, Yarım çay kaşığı un, 1 çay kaşığı domates suyu, 1 kaç damla limon

Hazırlanışı
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Bütün malzemeleri güzelce karıştırın. Sonra göz çevrenize halkalar şeklinde sürün. Sürdükten sonra 10 dakika kadar bekletin, üzerini kapatmayın. 10 dakika geçtikten sonra soğuk suyla iyice durulayın.

Bu karışımı uyguladıktan sonra gözlerinizin altındaki mor halkalardan kurtulmuş, kırışıklıkların günden güne azaldığını, cildinizin tazelendiğini göreceksiniz.

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