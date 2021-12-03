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Kadın - Aile Göz alerjisine ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Göz alerjisine ne iyi gelir?

Gözünüzde hafif bir ağrı, şişkinlik, kaşıntı veya kızarıklık fark ettiyseniz, gözünüz enfeksiyon kapmış olabilir.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 21:32:00 - 2021-12-03 21:38:39
Göz alerjisine ne iyi gelir?

Göz enfeksiyonuna ne iyi gelir? Evde bitkisel tedavi için limon suyunu deneyebilirsiniz.

Göz alerjisine ne iyi gelir?

Limon suyu, ciltte oluşan alerjik kaşıntıyı giderme konusunda etkilidir. Kaşıntıyı gidermek için bir miktar limon suyunu sodayla karıştırmalısınız. Karışımı bir pamuk yardımıyla, kaşınan yere sürüp masaj yapabilirsiniz. Böylece kaşıntı birkaç dakika içinde gidecek ve kızarıklık da ortadan kaybolacaktır.

Göz alerjisinin belirtileri

En yaygın göz alerjisi belirtileri şunlardır:

  • Gözde kızarma, şişme ve kaşıntı
  • Gözde yanma veya yaşarma
  • Işığa duyarlılık 

Alerji testi nasıl yapılır ne kadar sürer?

Besin alerjisi için deriden ve kandan alerji testi yapılabilir. Deriden yapılan test daha fazla yol göstericidir ve 20-30 dakika gibi kısa zamanda sonuç verir.

 

 

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