Göz ağrısına ne iyi gelir?
Göz ağrısı, çoğu insanda ara sıra gözlenen fakat nadiren ciddi bir tıbbi durumdan kaynaklanan ağrı çeşididir.
Göz ağrısı, çoğu insanda ara sıra gözlenen fakat nadiren ciddi bir tıbbi durumdan kaynaklanan ağrı çeşididir. Yüzeyde gözlenen ağrılar, çizilme, yanma veya kaşıntı şeklinde hissedilebilir. Göz ağrısını önlemek gözü korumayla başlar. Ve beslenme alışkanlığınıza dikkat etmeniz gerekir. Göz ağrısına iyi gelen diğer şeyler…
- Sıcak kompres
- Yeşil çay bakımı
- Göz banyosu yapmak
- Evde bakım
- Göz damlaları
- Ağrı kesiciler
- Cerrahi müdahale
- Antibiyotikler
- Patates uygulaması
- Soğuk kompress
- Aloe vera
- Gül suyu
- Elma sirkesi
- Salatalık uygulaması
Bununla birlikte yumurta, ceviz, balık, havuç, kuruyemiş, turp, biber, çilek, brokoli, süt, avokado, baklagiller göze faydalı iyi gelen yiyecek ve bitkilerdir.