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Gündem Kayıtlar ortaya çıktı! Pilot ve kule arasında dikkat çeken diyalog
Gündem

Kayıtlar ortaya çıktı! Pilot ve kule arasında dikkat çeken diyalog

Yeniakit Publisher
2024-05-08 14:46:08 - 2024-05-08 14:46:08

İstanbul Havalimanı’nda bu sabah gövdesinin üzerine inen uçakta, pilot ile kule arasında geçen konuşma kayıtları ortaya çıktı.

Kule ile yapılan konuşmada pilot, iniş takımlarının açılmadığı için havada tur attığını ve kulenin bu durumu görmesi için yakın geçtiğini söylüyor. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, pilot ile kule arasındaki konuşma kayıtları ortaya çıktı.

Piste inmeye çalıştığı esnada ön takımlarının açılmadığı için pisti pas geçen pilot durumu kuleye bildirdi. Onay aldıktan sonra havada birkaç tur atan Fedex kargo uçağı daha sonra kulenin bu durumu görmesi için yakından geçeceğini belirtiyor. Bunun üzerine kuleden onay alan pilot, uçak ile alçak geçiş yaparak kulenin görebileceği şekilde geçiyor. Daha sonra iniş için hazırlanan pilot, ön iniş takımları açılmayınca bu sefer uçağı gövdesinin üzerine piste indiriyor.

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