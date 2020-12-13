Gövde gösterisi yaptılar! Duyuruldu: İlk kez...
Rus denizaltısı Vladimir Monomah'ın, Batı Pasifik'te dört nükleer füzeyi test ettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer denizaltı Vladimir Monomah’ın ilk kez tek seferde dört adet Bulava tipi balistik füze fırlattığını bildirdi.
Bakanlık, nükleer denizaltı Vladimir Monomah’ın planlı savaş eğitim faaliyetleri kapsamında ilk kez tek seferde dört Bulava balistik füzesi fırlattığını, atışların Ohotsk Denizi’nden Arhangelsk bölgesindeki Çija poligonuna yapıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun nükleer denizaltı Vladimir Monomah’ın planlı savaş eğitim faaliyetleri kapsamında tek seferde dört Bulava balistik füzesi fırlattığı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirdiği ifade edildi.
Vladimir Monomakh denizaltısı, her biri 16 Bulava füzesi taşıyan yeni Borei sınıfı nükleer denizaltılardan biri... Rusya'nın uzun yıllar boyunca nükleer deniz gücü için kilit unsur olarak hizmet etmesi amaçlandı.
Kaynak: star.com.tr