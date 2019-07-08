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Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını

Ankara’yı izlediği iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesinden Gökçek’in konutuna kamera söküm ekibi gönderildi. Gökçek 15-20 kişiden oluşan gruba tepkisini twitterdan paylaştı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37

 

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz günlerde Melih Gökçek’in konutundan Ankara’yı izlediğine dair iddialar ortaya atılmış, Melih Gökçek de kameraların belediyeye ait olduğunu açıklamıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği söküm ekibinin kendisine ve eşine saygısızlık yaptığını belirten Gökçek, “Eşinizle birlikte evinizde otururken, 15-20 kişilik bir grupla gelinmesi aileye yapılan saygısızlıktır.” dedi.

Mansur Yavaş’ın A takımı iş başında”

Melih Gökçek’in evinde Ankara’yı izleyen kameralar olduğu iddialarının üzerine gönderilen ekibin kalabalıklığını eleştiren Gökçek, twitter üzerinden olayı paylaştı. “Beypazarı’nda Mansur Yavaş’ın arkadaşları adam dövmüştü.” diyerek endişesini dile getiren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “‘Adam gibi ya iki kişiyle kameraları sökecekseniz sökün ya da sizi içeriye almıyorum’ dedim. Gelenlere haber gönderdim. Polis gelip A takımını dağıttı. Şimdi iki teknisyen içeride söküm yapıyor.” diye konuştu.

“Dikmen vadisi kameralardan görünmüyor”

Gelen teknisyenlere kameralardan vadinin gözüküp gözükmediğini soran Melih Gökçek, “Görünen görüntü burada” cevabını aldığı video ile birlikte, “Görüntülerde gördüğünüz gibi hiçbir görüntü olmadığını teknisyen söyledi. Bu suretle Mansur’un adamları ANFA’nın iddialarını yalanladı. Ne derler; Yalancının mumu yatsıya kadar.” ifadelerini kullandı. Teknisyenin kameraların mikrofonu olup olmadığına ilişkin cevabını da, “Çocuk iki ara bir derede kaldı. Cevap verse ANFA rezil olacak, ardından işinden kovulacak. Garibimin verdiği cevabı siz yorumlayın.” diyerek paylaştı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. mansur yavaş

YORUM YAZ

  • Ali KarakeseliAli Karakeseli3 dk önce
    Utanmaz, hem evine kameraların monitörünü bağla, etrafı izle. Görevden alındıktan bu kadar süre sonra hala kullan. Hem de laf et.

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