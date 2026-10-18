Gövce, yapımı süren 5 okulun sınıflarına depremde ölen çocukların adını vermeyi hedefliyor

6 Şubat 2023 depremlerinde eşi Sena ile 6 yaşındaki kızı Ece Birce ve 10 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kaybeden Mümtaz Gövce, kurucusu olduğu 6 SIFIR 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği aracılığıyla Hatay'da 5 eğitim tesisinin inşasını sürdürüyor. "Yeter ki çocuklar yaşasın" sloganıyla yola çıkan Gövce, depremde hayatını kaybeden çocukların isimlerini bu okulların sınıflarına vermeyi hedefliyor.

Depremler sırasında İstanbul'da iş seyahatinde olan Gövce, ailesini Antakya'da yıkılan Elit Apartmanı'nda kaybetti. Kızının enkaz altından gönderdiği ancak kendisine zamanında ulaşmayan ses kaydı Türkiye'yi yasa boğdu. Gövce, çocukların haklarını korumak ve geleceğe daha güvenle ulaşmalarına katkı sunmak amacıyla harekete geçti.

Mart 2024'te derneği kuran Gövce, ilk etapta depremden etkilenen çocukların barınma, giyim ve beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalarını daha kalıcı hale getirmek isteyen dernek, Millî Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında eğitim yatırımlarına yöneldi.

Hatay'da yapımı süren 5 tesis arasında 4 katlı ve 2 bin 600 metrekarelik bir ilkokul, bilim ve sanat merkezi, 800 metrekarelik bir anaokulu, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik bir merkez ile kadınlar için kurs merkezi bulunuyor. Adıyaman'da da bir eğitim yuvasının yapımına başlanmasının planlandığı öğrenildi. Dernek bugüne kadar akıl ve zeka oyunları ile kütüphane alanlarında 14 sınıfın açılışını yaptı.

"Depremde hayatını kaybeden çocuklarımızın isimlerini sınıflarda yaşatacağız"

Yapımı süren eğitim tesisleri hakkında bilgi veren Gövce, çocukların eğitimine kalıcı katkılar sunmak istediklerini belirterek, "Derneğimizi, 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız kayıpların ardından Mart 2024'te kurduk. İlk günden bugüne çocuk haklarının tamamı için çaba gösteriyoruz" dedi. Protokol sürecini anlatan Gövce, "Depremin üzerinden geçen sürede artık daha kalıcı işler yapmak adına Millî Eğitim Bakanlığımızla protokol yaptık. Şu anda aktif olarak 5 okul inşaatımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kızının enkaz altındaki ses kaydının kendileri için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Gövce, şöyle konuştu: "Depremde herkesin bildiği üzere kızımın enkaz altında bir ses kaydı vardı. Sesini bana duyuramadı. Bizim için bütün süreç o noktadan sonra başladı. Depremde hayatını kaybeden çocuklarımızın isimlerini, burada gördüğünüz 5 okulun sınıflarına vermek için bir çalışma yürütüyoruz. Yeter ki çocuklar yaşasın."

"Biz hayatımızı iyiliğe adadık"

Gövce, depremde yıkılan Yılmaz Nur İlkokulu'nun yerine yeniden okul inşa ettiklerini, aynı bahçeye bilim ve sanat merkezi de yapacaklarını dile getirdi. Ortaokul ve lise çağındaki çocukların bilim, sanat, teknoloji ve mühendislikle buluşmasını istediklerini kaydeden Gövce, "Biz toplumun eğitimle düzeleceğine inananlardanız. Bu sebeple bütün enerjimizi ve gücümüzü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sağlamak için harcıyoruz" dedi. Bilim ve sanat merkezi kurmalarının amaçlarından birinin özellikle mühendislik alanında çocuklara yeni imkânlar sunmak olduğunu belirtti.

Eğitim yuvalarında yetişecek çocukların ahlaklı, donanımlı ve başarılı nesiller olmasını temenni eden Gövce, 6 Şubat'ta yaşanan acıların, sıkıntıların ve ihmallerin gelecek nesillerde tekrarlanmamasını, bu kadar can kaybının bir daha yaşanmamasını dilediğini söyledi. Destek verenlere teşekkür eden Gövce, "Biz hayatımızı iyiliğe adadık. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.