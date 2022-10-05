"Görüştüğünüzde Kılıçdaroğlu’na sorar mısın?" Temel Karamollaoğlu'na bomba teklif

Akit TV'nin ilgiyle takip edilen Manşetleri Dili programında geçmişte başörtüsüne "1 metrelik bez parçası" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün "Başörtüsüne kanuni güvence teklifi getireceğim" diyerek yaptığı çıkış sonrası Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Kılık kıyafet siyaseti' başlıklı manşeti masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu; Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini, eski CHP'li vekillerin açıklamalarını ve Mustafa Kemal üzerinden sopa gösteren Müjdat Gezen'in yazısı değerlendirdi.

"CHP zihniyeti nedir? Başörtüye nasıl bakıyor? Başörtüsü konusunda helalleşme niyetleri var mı yok mu? İzleyenler tam olarak takdir etsinler." diyerek sözlerine başlayan Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çok önemli bir çağrı yaptı.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun takiyye yapıp yapmadığı test etmek istiyorlarsa araları iyi, bir araya geldiklerinde 'şu Cumhuriyet zihniyetiyle arana mesafe koyma ister misin' diye sorsunlar.

Desinler ki; 'Senin gazeten midir o gazete? 'Kılık kıyafet siyaseti' diye başlık atan Cumhuriyet senin gazeten mi? desinler. Sağ alt köşesinde Mustafa Kemal'den sopa göstermeye kalkan, sol alt köşeden Cumhuriyet'in yayın kurulundan imzasıyla yazılan yazıyla ve eski milletvekillerinin ağzından verdikleri görüşle CHP aynı şeyleri düşünmüyorsa Kemal Kılıçdaroğlu, 'Benim bu yazılanlarla benim uzaktan yakından ilgilim yok. Tasvip etmiyorum diyebilir mi? Saadet Partisi yetkilileri Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir test yapsınlar."