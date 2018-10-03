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Görüşmeler resmen gerçekleşiyor!

Beşiktaş Asbaşkanı Güner; Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra menajer Ahmet Bulut'la Arnavutköy'de bir araya geldi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:52
Görüşmeler resmen gerçekleşiyor!

Türkiye'de mukavelelerin TL üzerinden yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kulüpler Birliği'nin bu doğrultuda aldığı karar sonrası Beşiktaş'ta, takımın üç önemli ismi ile toplantı yapıldı.

Arnavutköy'de gerçekleştirilen buluşmaya transfer komitesi başkanı Umut Güner; Oğuzhan, Tolgay ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra menajer Ahmet Bulut katıldı. 

Oyuncuların, haklarını koruyarak TL'ye geçmeye sıcak baktığı öğrenildi. Anlaşma sağlanması halinde Oğuzhan'ın 2.5 milyon Euro olan yıllık ücreti günümüz kurundan 17 milyon 300 bin TL'ye, Tolgay'ın 1 milyon 650 bin Euro olan ücreti 11 milyon 426 bin TL'ye, Gökhan'ın 1 milyon 700 bin Euro olan ücreti 11 milyon 773 bin TL'ye çevrilecek. 

Kulüpler Birliği ekim ayından itibaren Euro kurunun 5.2 TL'ye sabitlenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:52
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