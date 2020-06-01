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Spor

Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Ryan Porteous atağı

İskoç basının duyurduğu habere göre Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:35:00 -
Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Ryan Porteous atağı

Yabancı transferinde genç isimlere öncelik veren Galatasaray için İskoçya'dan flaş bir iddia geldi. İskoç basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Hibernian formasını giyen Ryan Porteous ile ilgileniyor.

2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor

Bu sezon 17 maçta oynayan ve 2 gol atan 21 yaşındaki stoperin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray scout ekibinin Porteous'in ismini teknik heyete verdiği ve kısa süre içinde kulüpler arasında pazarlıkların başlayacağı da iddialar arasında.

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