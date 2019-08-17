Görüntüsüyle mest eden çerkez mantısı tarifi

Çerkez mantısı oldukça sevilen ve genelde salçayla yenen bir yemektir. Diğer mantılardan ayrılan noktası, güzel görüntüsü, üzerindeki örgüsüdür. Birde salçası...

Eğer bu tarifi denemediyseniz, yapıp tatmanızı mutlaka öneririm. Şimdiden kolay gelsin...

Malzemeler

2 su bardağı su

2 adet yumurta

5 su bardağı tepeleme un

tuz

İç harcı için;

1 büyük soğan

400 gr kıyma

Karabiber, kırmızı pul biber tuz

Üzeri için;

tereyağı

salça

Öncelikle soğanları robottan geçirin ve suyunu bir miktar sıkın.

İçerisine baharatlarını ve kıymasını karıştırıp iyice harmanlayın. Bu harcı bir kenara alıp dinlendirin.

Hamur malzemelerini karıştırarak, sert bir hamur elde edin. Aşırı sert olmamasına ve iyice yoğurulmasına özen gösterin.

Ardından hamurdan 4 ya da 5 parça beze yapın. Bir bezeyi incecik açın. Diğerlerini bir bez altında bekletin. İçerisinde yumurta olduğu için hamur çok çabuk kuruyacak ve yapışmayacaktır. Bu noktadan sonra işlemlerinizi ekstra hızlı şekilde sürdürün.

Açılan hamuru bardak yardımıyla kesin, harcı içerisine ekleyin ve alttan başlayarak, zikzak yapıp yukarıda birleştirin.

Kaynayan tuzlu suda hamurlar iyice pişene kadar haşlayın.

Üzerine tereyağı ve salçayı kavurarak sos yapın ve dökün.

Dilerseniz yanına yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...