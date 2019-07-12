Görüntüleri ortaya çıktı! Cem Yılmaz’ın kankası başörtülüleri böyle kovmuş!

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Şovmen Cem Yılmaz’ın yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım resmen sahibi olduğu ve Yılmaz’ın da ortağı olduğu iddia edilen Bebek Otel'deki tesettürlülere yönelik başörtüsü yasağının görüntülerine yeniakit.com.tr ulaştı.

Tekrar edilen İstanbul seçimlerini CHP'nin kazanmasının ardından son günlerde ülkenin pek çok yerinde tesettürlü insanlara karşı ayrımcılık yapılmaya başlandı. Adeta 28 Şubat zihniyetini hortlatan bu olaylar toplumun bir kısmı tarafından dininin emirlerine göre giyinen insanları ötekileştirmeye başladı. Bunun son örneği ise geçtiğimiz ay yaşanan ancak görüntüleri yeni ortaya çıkan Cem Yılmaz'ın da ortağı olduğu iddia edilen Bebek Otel'de meydana geldi.

'Kapalıları almayın'

Nüfusunun yüzde 99'unun Müslüman olduğu bir ülkede yaptığı gösterilerde, İslami değerlerle alenen dalga geçerek insanları güldürmeye çalışan komedyen Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu iddia edilen Bebek Otel'de tesettür yasağının uygulandığı ortaya çıktı. Cem Yılmaz'ın ortağı olan iş adamı Muzaffer Yıldırım'ın talimatıyla, rezervasyonu olduğu halde iş adamı Engin Yakut ve yanındaki tesettürlü Arap misafirleri otelin kafesine alınmadı. Rezervasyonu olduğu halde neden içeri alınmadığını soran Yakut, aldığı cevap karşısında şaşkına döndü. Otel görevlileri Yakut'a ‘İşletme sahibi Muzaffer Yıldırım’ın kesin talimatı var kapalıları alamıyoruz’ dedi.

Görüntülere yeniakit.com.tr ulaştı

Yaşanan skandal olayı dünkü Star gazetesinde Kemal Gümüş’ün haberlerştirmesinin ardından yeniakit.com.tr bugün olayın görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Engin Yakut ve yanındaki Arap misafirlerin 29 Haziran tarihinde saat 06:53'te otele geldiği görülüyor. Kapıda görevliler tarafından rezervasyonları sorulan Yakut ve arkadaşları içeri davet edilerek girişteki koltuklara oturtuluyor. Görevlilerin içeri geçerek 1 dakika sonra geri gelmesinin ardından 06:54'te iş adamı Engin Yakut'a görevliler tarafından ‘İşletme sahibi Muzaffer Yıldırım’ın kesin talimatı var kapalıları alamıyoruz’ deniyor. Bu sözlerin ardından yaşanan tartışma sonrası Yakut misafirleriyle birlikte saat 06:59'da oteli terk ediyor.

Peki Cem Yılmaz'ın otel ile bağlantısı ne?

Skandal olayın birçok haber sitesinde yer almasının ardından otelin ortağı olduğu iddia edilen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak “Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız,size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli ! de benim değil !! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon ! Yazık !” ifadelerini kullandı. Ancak sinema dışında hiçbir ticari girişimi olmadığını iddia eden Cem Yılmaz'ın, geçtiğimiz yıllarda gayri meşru ilişki yaşadığı Defne Samyeli'yi kendi otelinde ağırladığına ilişkin haberleri yalanlayan bir açıklama yapmadığı öğrenildi.



Şimdi kendisinin de Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu olduğu bilinen Cem Yılmaz’ın otel ile bağlantısının ne olduğu merak ediliyor.



