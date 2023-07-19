Görüntüleri kim sızdırdı? İmamoğlu'nun gizli toplantısına katılan CHP'li Gökhan Günaydın açıkladı!
Değişim çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek isteyen Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısına katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basına görüntüleri sızdıranların vekillerin danışmanları olabileceğini belirtti.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bozguna uğrayan CHP'de "değişim" talebinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu’nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri sızdırıldı. Bu gelişme, CHP’de kazanın kaynamasına neden oldu. İmamoğlu, o toplantı için “gizli değildi” derken, CHP sözcüsü Faik Öztrak ise "Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya hazırız" dedi.
İmamoğlu ve CHP'li kurmaylar arasındaki toplantının sızdırılmasıyla ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, toplantıya katılan Gökhan Günaydın ile yaptığı görüşmeyi tv100'de anlattı.
CHP'li Günaydın: Bunu yapmamaları lazımdı
Sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen Hacır, "Akşam saatlerinde Gökhan Günaydın’dan bir açıklama geldi, ‘Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı.' dedi." diye konuştu.
Hacır, görüntülerde yer alan 'Katılımcı' rumuzlu kişinin ise kim olduğunun bilinmediğini söyledi.
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