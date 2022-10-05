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Sağlık Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Hastane için flaş karar
Sağlık

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Hastane için flaş karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

Yeniakit Publisher
2022-10-05 19:00:00 - 2022-10-05 19:03:31
Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Hastane için flaş karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

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