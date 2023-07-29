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Yaşam Görüntüler mide bulandırmıştı! Bakanlık harekete geçti
Yaşam

Görüntüler mide bulandırmıştı! Bakanlık harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-07-29 20:59:00 -

Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girilmesi büyük tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerde bulundu.

Manisa’daki bir zeytin işletmesinde çekildiği iddia edilen videoda çıplak şekilde zeytin havuzuna giren bir kişinin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görülüyor.

Bakanlık inceleme başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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