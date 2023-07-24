Görüntüler kan dondurmuştu! Valilik açıkladı: Bakımevi kapatıldı

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakımevi çalışanlarının paylaşımları izleyenleri dehşete düşürdü.

Yatalak hastaya eziyet eden bakımevi görevlisini bir başka kişi dalga geçerek kayda aldı.

Sosyal medyada büyük tepki çekti

Bakıma muhtaç hastaya işkence ederek küfreden vicdansızların çektiği görüntüler, sosyal medyada infiale neden oldu.

İstanbul Valiliği soruşturma başlattı: Bakımevi kapatıldı

İstanbul Valiliği, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakımevi kapatıldı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



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