Görüntüler kan dondurmuştu! Türkiye'yi ayağa kaldıran motokurye cinayetinde sıcak gelişme

Balıkesir'de 11 Mayıs gecesi motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) son siparişini götürdüğü binanın önünde bıçaklayarak öldüren E.Ö.'nün (17) yaşı tartışma konusu oldu. Savcılık toplumda infial yaratan cinayetin failinin 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanmasını istedi. Söz konusu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet. Ancak katil zanlısının 18 yaşından küçük olması nedeniyle iddianamede TCK'nın 31'inci maddesi hatırlatıldı; "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren durumda 18 yıldan 24 yıl, müebbet gerektirdiği takdirde 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" maddesinin uygulanması talep edildi.

"Gerçek yaşı kemik ölçümüyle ortaya çıkacack"

Akman Ailesi, avukat aracılığıyla Balıkesir Başsavcılığı'na dilekçe verdi; E.Ö.'nün yaşının tespiti için kemik yaşının ölçülmesini talep etti. Sanığın 17 yaşından daha büyük olduğunu düşündüklerini söyleyen Av. Özden Başak, gerçek yaşın kemik ölçümüyle ortaya çıkacağını belirterek, "Özellikle 'hayata karşı suçlar' bakımından erişkin bireyler gibi yargılanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

6 sabıkasının ilkini 14 yaşında işlemiş!

Üniversiteli kuryeyi 25 bıçak darbesiyle katleden E.Ö.'nün daha önce de bıçakla yaralamadan 6 sabıkası olduğu ortaya çıkmıştı. Katil zanlısının ilk suçunu 14 yaşında işlediği öğrenildi. Avukat Başak, zanlı için tekerrür hükümlerinin uygulanmasını; yani daha önce işlediği suçlarla ilgili de cezasında artış yapılmasını istedi.

Çocuklar tetikçi olarak kullanılıyor

Suça karışan çocukların cezasını hafifleten kanunun kötüye kullanıldığına dikkat çeken Av. Özden Başak, özellikle 18 yaşından küçüklerin bazı ebeveynler tarafından suça meyilli yetiştirildiğini ve azmettirildiklerini aktardı. Katil zanlısı E.Ö.'nün babası Orhan Özdemir'in, kuryenin önünde öldürüldüğü binada oturan eski eşini tehdit ettiği; "Evin önünde birinin başına bir şey gelecek. Bunu oğlum ya da babam yapacak" dediği ortaya çıkmıştı.

Dosyalar birleşecek

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi 'çocuk sıfatıyla' E.Ö. için hazırlanan iddianameyi, kabul etti. Azmettiricilikten ağır müebbet hapsi istenen baba Orhan Özdemir'e de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İki dosyanın birleştirilmesi beklenirken; yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Kaynak: Akşam Gazetesi