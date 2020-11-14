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Gündem Görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu! İşkenceci iş yeri sahibi gözaltına alındı
Gündem

Görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu! İşkenceci iş yeri sahibi gözaltına alındı

Kağıthane'de 11 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan iş yeri sahibi, polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:33:00 -

İstanbul Kağıthane’de 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre 11 yıl önce 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren bugün 15 yaşındaki Enes Y. çalıştığı tekstil atölyesi sahibi Y.B.’nin şiddetine maruz kaldı ve Enes Y.’nin elinde, kollarında kesikler oluştu.

Konunun haberlere yansımasının ardından hareket geçen ekipler, mağdur Enes Y.’nin evine gelerek babasıyla konuştu. Baba oğlunun 1,5 yıldır atölyede çalıştığını ve iş yeri sahibi Y.B.’nin oğlunu darp ettiğini ve videoya kaydettiğini söyledi.

Mağdur Enes Y. için hastaneye götürülerek darp raporu alındı. Daha sonra işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde çocuğu darp eden iş yeri sahibi Y.B. isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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