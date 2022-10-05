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Gündem Görüntüler infiale neden olmuştu! Skandalın ardından hastaneden ilk açıklama
Gündem

Görüntüler infiale neden olmuştu! Skandalın ardından hastaneden ilk açıklama

İstanbul Ataşehir'deki özel Bayındır Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastayla dalga geçerek çektikleri skandal görüntülerin ardından hastaneden bir açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 17:58:00 -
Görüntüler infiale neden olmuştu! Skandalın ardından hastaneden ilk açıklama

İstanbul Ataşehir’de özel bir hastanede yaşanan skandal olayla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Ataşehir’de bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde personellerin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla gayri ahlaki bir konuşma yaptıkları ve 'böbreğini alacağız' diyerek korkuttukları kadının yüzüne para saçtıkları anlara dair kayıtlar ortaya çıkmıştı. İnfiale neden olan görüntülerin ardından bakanlık harekete geçerken hastaneden de bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy'deki hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından hastane yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir.

Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunan şahıslar hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma, tıbbi, etik ve disiplin kurallarımız tarafından titizlikle çok yönlü olarak yürütülmüştür.

Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve eline başka kayıtlar bulunduğunu iddia eden kişiden soruşturma değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusu bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde disiplin kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek eş zamanlı olarak cumhuriyet savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

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