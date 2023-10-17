Görüntüler Gazze sınırındaki İsrail kentinden: M16 tüfeğiyle alışverişe çıktı!
7 Ekim saldırılarının ardından bireysel silahlanma çağrılarının arttığı İsrail'den dikkat çeken bir görüntü geldi...
Dünyanın gözü Gazze-İsrail sınırında.
Hamas’ın silahlı kanadının 7 Ekim sabahı gerçekleştirdiği sürpriz saldırının ardından İsrail’de silah yasalarına karşı yeni düzenleme talepleri artıyor.
Ülkede bireysel silahlanmaya yönelik yasaların gevşetilmesi konusunda çağrılar var.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere binlerce tüfek ile birlikte kask ve kurşun geçirmez yelek dağıtılacağını söylemişti. Yerel basında ise silah dağıtılacak gruplar ‘sivil güvenlik ekipleri’ adıyla anıldı.
Bu gelişmelerin üzerine AFP foto muhabiri Yuri Kortez’in kadrajına dikkat çeken bir kare yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
12 Ekim günü çekilen fotoğrafta, bir İsrailli kadının alışveriş yaptığı dükkândan M16 piyade tüfeğiyle çıktığı görüldü.
Fotoğrafa ait sunulan bilgilerde, söz konusu görüntünün İsrail-Gazze sınırında bulunan Sderot kentinde çekildiği bilgisi yer aldı.
M16, ABD yapımı 5.56mm'lik bir otomatik savaş/piyade tüfeği grubu.
Sderot kenti ise Hamas’ın saldırılarının ilk hedefi arasındaydı. Sınırdaki bu bölgeden diğer İsrail kentlerin binlerce kişi tahliye edildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
Saldırıların ardından İsrail, abluka altındaki Gazze’yi yoğun bombardımana tuttu.
İsrail-Hamas arasındaki savaş 11. gününde sürüyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara 'güneye gidin' çağrısını yaptı.
Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor.