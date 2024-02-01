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Gündem Görüntüler dehşete düşürmüştü! Bakan Koca acı haberi duyurdu
Gündem

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Bakan Koca acı haberi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-01 23:29:00 - 2024-02-01 23:40:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Gaziemir’de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförünün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece İzmir Gaziemir’de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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