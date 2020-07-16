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Gündem

Görüntüler çıktı! Çıplak ayakla sokağa kaçmış

21 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak olan Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’u darp etmesi sonrası yaşananlara ilişkin kamera görüntülerine ulaşıldı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde Bulutsuz’un gördüğü şiddet sonrası çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 08:12:00 - 2020-07-16 08:19:40
Görüntüler çıktı! Çıplak ayakla sokağa kaçmış

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen oyuncu Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti.

Önceki gün ise Ozan Güven'in evinin yakınlarındaki bir iş yerinin kamera kayıtlarına ulaşıldı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde, Bulutsuz'un çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

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