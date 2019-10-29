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Dünya

Görünmez kaza sonucu Alman Bakan bilincini kaybetti

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, katıldığı konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçerken merdivenlerden düşerek kısa süre bilinç kaybı yaşadı.

2019-10-29 14:45:00 -
Görünmez kaza sonucu Alman Bakan bilincini kaybetti

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Almanya'nın dijital stratejisi" konulu konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra protokoldeki yerine geçerken merdivenlerden düştü.

Kısa süreyle bilincini kaybetti

Almanya'nın Dortmund şehrinde Almanya'nın Dijital Stratejisi konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isteyen Bakan Altmaier, tökezleyerek yüzüstü yere düştü. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier'e sağlık ekibi müdahale etti.

Basının görüntü alması engellendi

Basının görüntü almaması için Alman bakanın etrafına siyah perde çekildi. Daha sonra Altmaier, bir ambulansa hastaneye kaldırılırken, konferansa bir süreliğine ara verildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bugün aynı konferansta bir konuşma yapması bekleniyor.

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