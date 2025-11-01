Görünmez imparatorluğun doğuşu

İsrailli analist Shay Gal, The Africa Report’ta yayımlanan kapsamlı analizinde Türkiye’nin Afrika kıtasında son yıllarda kurduğu etkinin artık “yadsınamaz bir gerçek” olduğunu vurguladı. Gal’a göre Ankara, diplomasi, ticaret, savunma sanayii, kültür ve insani yardım faaliyetleri aracılığıyla kıtada “sessiz ama derin” bir güç inşa ediyor.

Gal, Türkiye’nin Afrika açılımını “görünmez bir imparatorluğun doğuşu” olarak tanımladı. Ankara’nın yalnızca devletlerle değil, halklarla da bağ kurduğunu belirten analist, “Türk dış politikası Afrika’da askeri üsler ve büyükelçiliklerle sınırlı değil; dil okulları, burs programları, kültürel enstitüler ve insani yardımlar aracılığıyla genişleyen bir nüfuz ağı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

‘DEVLET İÇİNDE DEVLET’

Analize göre Türkiye’nin kıtadaki yükselişi, klasik sömürgecilik anlayışından çok farklı. Somali, bu yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biri. İsrailli analiste göre Mogadişu’da Türkiye; hastane, liman, havaalanı, banka ve askeri eğitim üssü ile adeta “bir devlet içinde devlet” modeli kurmuş durumda. Somali’de açılan Türk bankası, yarım asır sonra ülkede açılan ilk yabancı banka olma özelliğini taşıyor. Bu yatırımlar, askeri güç gösterisi yerine kalkınma ve güven inşası odaklı.

Gal’in aktarımına göre Senegal’de durum benzer. Türk şirketleri, ülkenin ulusal stadyumunu inşa etti ve Dakar Uluslararası Havalimanı’nı işletiyor. Gal’a göre bu projeler yalnızca fiziksel yapılar değil, egemenlik ve bağımsızlığın sembolü olarak Türk imzasını taşıyor.

‘KALICI BİR ZİHİN İNŞASI’

Gal’e göre Türkiye’nin Afrika’daki etkisini kalıcı kılan unsur, insan yetiştirme ve kültürel bağlar. Maarif Vakfı okulları, Diyanet’in cami ve eğitim projeleri ile Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla binlerce Afrikalı öğrenci Türkiye’de eğitim görüyor, Türkçe öğreniyor ve Türkiye ile bağ kuruyor. Gal bu süreci “kalıcı bir zihin inşası” olarak nitelendirerek, “Bir cami mesajdır, bir okul oydur, bir banka ise güven demektir” ifadesinde bulundu.

İsrailli analiste göre bu projeler, Türkiye’nin kıtadaki varlığını yalnızca diplomatik veya ekonomik bir etkiyle sınırlamadı, kültürel ve sosyal nüfuz da yarattı. Okullar, burs programları ve kültürel etkinlikler sayesinde Afrika’da yeni bir kuşak Türkiye ile bağlantılı yetişiyor.

‘SESSİZ AMA ETKİLİ EKONOMİK DEVRİM’

Gal, Türkiye’nin kültürel etkisinin yanı sıra ekonomik ve ticari faaliyetlerle de kıtada güçlü bir aktör olduğunu belirtiyor. 2017’de kurulan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Afrika’daki gıda ve ilaç sektörlerinde Türk standartları uygulanıyor. Analist, bu adımı “sessiz ama etkili bir ekonomik devrim” olarak değerlendirdi.

‘GERÇEK DEĞİŞİM TÜRKİYE’DEN GELDİ’

Gal, Fransa’nın Sahel bölgesindeki çekilişini çoğu analistin Rusya’nın Wagner grubuna bağlamasına karşı çıkarak, “Gerçek değişim Türkiye’den geldi” dedi. Ayrıca, “Türkiye, Afrika’da askeri baskı yerine saygı, güven ve ortaklık üzerinden nüfuz modelini kuruyor. Bu yaklaşım, Afrika liderleri tarafından ‘kardeş ülke’ olarak görülmesini sağlıyor” diye ekledi.

‘ANKARA’NIN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ GÜCÜ’

Türkiye’nin yükselişi yalnızca diplomasi ve kültürle sınırlı olmadığını belirten Gal, Bayraktar TB2 gibi teknolojilerin Ankara’nın savunma sanayindeki gücünü simgelediğini aktardı. Ancak asıl etkisinin, Türkiye’de bursla eğitim gören Afrikalı genç kuşakta olduğunu belirtti. Gal’a göre bu gençler hem Türkiye’yi tanıyor hem de kıtadaki gelecekte söz sahibi olmaları nedeniyle ikili ilişkilerde kritik rol oynayacak.

‘BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURACAK’

Son olarak Gal analizinde Türkiye’nin Afrika’daki stratejisini özetlerken “Fransa Afrika’yı kaybettiğinde, boşluğu Türkiye dolduracak. Hem de tanklarla değil, kitaplarla. Sömürgelerle değil, sınıflarla, bankalarla, camilerle ve medyayla” ifadelerini kullandı.