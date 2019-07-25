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'Görünmeyen radar'ın yazdığı cezaya mahkemeden iptal

Manisa'da trafikte hız limitini aştığı için bir vatandaşa kesilen para cezası, radar aracının kara yolu üzerinde kolayca görülebilecek şekilde konuşlanmadığı ve yolda radar levhası bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:23
'Görünmeyen radar'ın yazdığı cezaya mahkemeden iptal

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, 25 Nisan'da bir duruşmaya katılmak için İzmir'den Manisa'ya yola çıktı. Yolculuk sırasında polis tarafından durdurulan Çetinkaya'ya hız sınırını aştığı ve aracın vizesi olmadığı gerekçesiyle 475 lira idari para cezası yazıldı.

Çetinkaya, bulundukları bölgede "radar uyarı levhası" ve "radar aracı" görmedikleri gerekçesiyle cezaya itiraz etti. İtirazı kabul edilmeyen Çetinkaya, cezanın iptali için Saruhanlı Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Çetinkaya'nın itirazı yerinde bulunarak, yapılan para cezası iptal edildi. Kararın gerekçesinde ise "Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge"deki "Radarla hız denetimindeki dikkat edilecek hususlar" ve "Yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi" başlıklı kurallar hatırlatıldı.

Gerekçede, söz konusu kurallarda "Sabit denetim yapılması durumunda radar aracı kara yolunun her iki yönünden kolayca görülebilecek ve trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde konuşlandırılır" ve "Radarla hız denetiminin kara yolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı hususunda yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi gerektiği kabul edilmelidir." ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Kararda ayrıca şunlar kaydedildi:

"Öncelikle kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken trafik denetimlerinde, yol kullanıcılarına ceza vermek amacıyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali yapmasını beklemek, trafik kurallarının konuluş amacına uygun olmadığı gibi araç sürücülerine tuzak kurulması anlamına gelecektir ki bu durum da çağdaş hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez.

Somut olayda itiraz edenin aracının vizesiz şekilde trafiğe çıktığı görülse de hız kontrolü amacıyla yapılan işlemin kendi başına hukuka aykırı olması nedeniyle değerlendirme konusu yapılmamıştır. Bu nedenlerle düzenlenen idari para cezası işleminin hukuka uygun olmadığı anlaşıldığından ve itiraz nedenleri yerinde görüldüğünden başvurunun kabulüne karar vermek gerekmiştir."

"Radar aracı benzinliğin içine konulmuş"

Alperen Cihan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, polislerin verdiği cezaya 15 gün içerisinde itiraz ettiklerini ve haklı bulunduklarını belirterek, radar aracının kara yolu üzerinde görülmediğini söyledi.

Radar aracını yanına geldiklerinde fark edebildiklerini, polis memurlarına da bunun bir tuzak olduğunu, uzun mesafeden aracın görünmediğini ilettiklerini ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Radar aracı benzinliğin içine konulmuş, park etmiş bir araç gibi gözüküyor. Bulunduğumuz yolda herhangi bir radar levhası yoktu, oysa hukuk devletinin özellikle yönerge kapsamında bu tarz hız kontrolleri yaptığında vatandaşı bilgilendirmesi gerekiyor. Yol kullanıcısına sırf ceza kesebilmek için kural ihlali yapmasını beklerseniz, bu devletin kurmuş olduğu bir tuzak olur. İtirazları yaptık, kabul edildi ve cezamız iptal edildi.

Vatandaşlar böyle durumlarda levha olmadığını fark ederlerse sulh ceza hakimliğine başvurabilir. Radarla ceza kesilebilmesi için trafik levhası olmak zorunda. Sabit olarak yerleştirilen araç kendi geldikleri yönün tersinde durmalı, aynı yönde aracı park edemezsiniz, aynı zamanda gizlenmiş de olmamalı. Bir kavşaktan döndüğünüz esnada, köşeyi döndüğünüz sırada bir anda karşınıza radar aracı çıkıyorsa bu cezayı iptal ettirebilirsiniz."

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:23
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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