Görünmeyen güç! Yapay zekâ savaşın dengesini değiştiriyor

Okan Çetindağ İstanbul

Uzmanlara göre yeni çağın silahı artık yapay zekâ. Askerî ve stratejik analizlere göre küresel güç mücadelesi, nükleer silahlardan çok yapay zekâ üstünlüğü üzerinden şekilleniyor.

ALGORİTMALARLA SAVAŞ DOKTRİNİ

Amerika, yapay zekâyı savunma sanayisinin merkezine yerleştirmiş durumda. Hedef tespiti, önceliklendirme ve senaryo analizleri büyük ölçüde insan müdahalesi olmadan yapılabiliyor. İnsansız hava araçları artık sadece uzaktan kumanda edilen sistemler değil; çevre koşullarına uyum sağlayabilen, öğrenen ve bağımsız karar verebilen yapılar hâline geliyor. ABD Savunma Bakanlığı’nın benimsediği yeni doktrin ise net: “Savaşı önce dijital ortamda kazan, sahada kayıp verme.”

Yapay zekâ yarışının en iddialı aktörlerinden biri olarak gösterilen Çin, sürü dron teknolojilerine ağırlık veriyor. Bu sistemler merkezi bir komuta bağlı kalmadan, kendi aralarında haberleşerek hedef belirleyip görev paylaşımı yapabiliyor.

Rusya ise yapay zekâ yatırımlarını özellikle elektronik harp ve otonom silah sistemleri üzerinde yoğunlaştırıyor. Yapay zekâ destekli teknolojiler düşman radarlarını yanıltabiliyor, otonom kara ve deniz araçları keşif ve sabotaj görevlerinde aktif olarak kullanılıyor.