Görülüyor ama gezilemiyor! Tam bin yıllık

Artvin'de Gürcü Krallığı tarafından 10. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen kale, şehir girişindeki Çoruh Nehrinin kenarında bulunan sarp kayalığın üzerindeki ihtişamlı görüntüsüyle doğa ve tarih meraklılarını kendisine hayran bırakıyor.

Askeri alan sınırları içerisinde bulunduğu için özel izinle gezilebilen kalede, turistik ziyaretler gerçekleştirilemiyor.

ZİYARETE AÇILACAK

2004 yılında restorasyonu yapıldıktan sonra 2012 yılı içerisinde ışıklandırılan şehrin en eski tarihi yapısı özelliğine sahip kalenin, Artvin Belediyesi'nin girişimleriyle çevre düzenlemelerinin yapılmasının ardından ziyarete açılması planlanıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalenin kaya üzerine inşa edilmiş muhteşem bir yapı olduğunu söyledi. Kurt, yaklaşık bin yıllık bir geçmişi olan kalenin turizme kazandırılması için geçmiş yıllarda bir restorasyon yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Kalemizi turizme açabilmek için şuan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları gibi alt yapı çalışmalarının yapılması lazım. Bir miktar Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan ödenek çıkmış. Biz de kurum olarak hem teknik destek vereceğiz hem de restorasyon ihtiyacıyla ilgili gerekli yardımlarda bulunacağız. Bu kalemizi Artvin turizmine kazandırmak için Artvin Belediyemizle işbirliği halindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu süreç başlayacak."

Kentte Artvin kalesinin dışında kazı çalışmaları tamamlanan Şavşat Kalesinde de restorasyon yapılacağını bildiren Kurt, buranın da turizme açılacağını söyledi.

"ASKERİ ALAN İÇİNDE OLDUĞU İÇİN KORUNMUŞ"

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de geleceğini turizmde arayan bir kentin, turizme yönelik tüm değerlerini gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi değerlere de sahip olduğuna işaret eden Kocatepe, "Artvin Kalesi de ilimizdeki onlarca değerden bir tanesi. Artvin Kalesi yıllarca ziyaret edilemeyen, uzaktan bakılamayan bir kale. Biliyoruz ki tarihi eserlerimize sahip çıkmadığımızda ya insan eliyle yok ediliyor veya bakımsızlıktan çöküp gidiyor. Askeri alan içinde olduğu için korunmuş ve dönem dönem de bakımları yapıldığı için sapa sağlam ayakta."

Kocatepe, kalenin şehrin destinasyon merkezi olmasını istediklerine de işaret ederek, bu kapsamda kalenin öncelikle askeri alan sınırlarından çıkarıldığını ve yapılan projeyle 750 bin lira destek aldıklarını belirtti.

Kalede bir dizi restorasyon gerçekleştirileceğine dikkati çeken Kocatepe, 2019 yılında Artvin Kalesi'nin artık uzaktan görünen bir yer değil, sürekli gezilen bir alana dönüşeceğini kaydetti.